Администрация США намерена предпринять "дальнейшие действия" против России кроме санкций

Администрация США намерена предпринять "дальнейшие действия" против РФ кроме уже введённых ограничений. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен. По словам дипломата, аппарат которого относится к структуре Госдепа, принятые сегодня меры — прямой ответ на "эскалацию Россией боевых действий" на территории Украины. Если Москва будет и дальше вести себя подобным образом, то её ждут другие рестрикции, подчеркнул О'Брайен.

"Я лично весьма оптимистично настроен в отношении того, что Евросоюз достигнет соглашения по девятому пакету санкций. В нём есть несколько ключевых элементов, которые мы с нетерпением хотим реализовать вместе с нашими европейскими партнёрами", — сообщил он на брифинге, добавив, что санкции наносят вред РФ.