Бут заявил, что его задержание в Таиланде и дальнейший арест были подставой
Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, назвал подставой своё задержание в Таиланде в 2008 году и дальнейший арест. Его слова приводит RT.
Бут назвал "подставой" своё задержание в Таиланде и дальнейший арест. Видео © Telegram / RT на русском
"Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава", — сказал Бут в стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
Также он отметил, что в момент задержания он был гораздо спокойнее тайцев, которые его арестовывали, и американцев, следовавших за ними. По данным Бута, на операцию по его задержанию американские спецслужбы потратили порядка 150 миллионов долларов.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, Бут поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.
Telegram / RT на русском