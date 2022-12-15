Бут заявил, что его задержание в Таиланде и дальнейший арест были подставой

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, назвал подставой своё задержание в Таиланде в 2008 году и дальнейший арест. Его слова приводит RT.

Бут назвал "подставой" своё задержание в Таиланде и дальнейший арест. Видео © Telegram / RT на русском

"Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава", — сказал Бут в стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу".