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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 20:09

Бут заявил, что его задержание в Таиланде и дальнейший арест были подставой

Россиянин Виктор Бут, недавно вернувшийся на родину из американской тюрьмы, назвал подставой своё задержание в Таиланде в 2008 году и дальнейший арест. Его слова приводит RT.

Бут назвал "подставой" своё задержание в Таиланде и дальнейший арест. Видео © Telegram / RT на русском

"Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава", — сказал Бут в стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Также он отметил, что в момент задержания он был гораздо спокойнее тайцев, которые его арестовывали, и американцев, следовавших за ними. По данным Бута, на операцию по его задержанию американские спецслужбы потратили порядка 150 миллионов долларов.

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Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, Бут поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.

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Telegram / RT на русском

Наталья Исакова
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