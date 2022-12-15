В аэропорту Домодедово спустя месяц нашли сбежавшего из переноски кота

Сотрудники московского аэропорта Домодедово нашли кота по кличке Смоки, который сбежал из переноски ещё 17 ноября. Как оказалось, всё это время животное пряталось на территории воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта агентству "Москва" рассказали, что питомца нашли сотрудники предприятия. Местные ветеринары обнаружили у кота чип, по которому и удалось вычислить владельцев беглеца. Хозяйка, которая, вероятно, не надеялась на хеппи-энд в этой истории, уже забрала любимца домой.