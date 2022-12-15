Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 16:51

В аэропорту Домодедово спустя месяц нашли сбежавшего из переноски кота

<p>Сбежавший в Домодедово кот Смоки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscownewsagency/55976" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a></p>

Сбежавший в Домодедово кот Смоки. Обложка © Telegram / Агентство "Москва"

Сотрудники московского аэропорта Домодедово нашли кота по кличке Смоки, который сбежал из переноски ещё 17 ноября. Как оказалось, всё это время животное пряталось на территории воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта агентству "Москва" рассказали, что питомца нашли сотрудники предприятия. Местные ветеринары обнаружили у кота чип, по которому и удалось вычислить владельцев беглеца. Хозяйка, которая, вероятно, не надеялась на хеппи-энд в этой истории, уже забрала любимца домой.

Семье из Мариуполя вернули пса, которого не получилось взять во время эвакуации

Семье из Мариуполя вернули пса, которого не получилось взять во время эвакуации

Ранее Лайф писал о коте Кисе из Марий Эл, который отправился на службу по мобилизации со своим хозяином. Команда наших журналистов уже передала ему корм и настоящую военную форму.


Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров