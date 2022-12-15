В аэропорту Домодедово спустя месяц нашли сбежавшего из переноски кота
Сбежавший в Домодедово кот Смоки. Обложка © Telegram / Агентство "Москва"
Сотрудники московского аэропорта Домодедово нашли кота по кличке Смоки, который сбежал из переноски ещё 17 ноября. Как оказалось, всё это время животное пряталось на территории воздушной гавани.
В пресс-службе аэропорта агентству "Москва" рассказали, что питомца нашли сотрудники предприятия. Местные ветеринары обнаружили у кота чип, по которому и удалось вычислить владельцев беглеца. Хозяйка, которая, вероятно, не надеялась на хеппи-энд в этой истории, уже забрала любимца домой.
Ранее Лайф писал о коте Кисе из Марий Эл, который отправился на службу по мобилизации со своим хозяином. Команда наших журналистов уже передала ему корм и настоящую военную форму.
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