В Калужской области опрокинулась автоцистерна с аммиаком

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" после аварии опрокинулась автоцистерна, из ёмкости произошла утечка аммиака. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

Как сообщает региональной главк МЧС, столкнулись четыре грузовика: ГАЗ "Нехт", два МАЗа и "Скания". Один человек пострадал. Дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях. Объезд открыли по направлению 34 км — д. Александровка — п. Думиничи — с. Палицкого кирпичного завода. ТАСС уточняет, что из автоцистерны с аммиаком произошла утечка паров.