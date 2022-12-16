Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 21:07

В Калужской области опрокинулась автоцистерна с аммиаком

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" после аварии опрокинулась автоцистерна, из ёмкости произошла утечка аммиака. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

Как сообщает региональной главк МЧС, столкнулись четыре грузовика: ГАЗ "Нехт", два МАЗа и "Скания". Один человек пострадал. Дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях. Объезд открыли по направлению 34 км — д. Александровка — п. Думиничи — с. Палицкого кирпичного завода. ТАСС уточняет, что из автоцистерны с аммиаком произошла утечка паров.

В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

В аварии с КамАЗом и скорой под Томском погиб замглавврача перинатального центра

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Алексинском районе Тульской области.

Обложка ©

ГУ МЧС по Калужской области

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров