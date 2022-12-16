В Британии от стрептококковой инфекции умерло 19 детей

Число детей, умерших от стрептококковой инфекции в Британии, достигло 19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

"К сожалению, в этом сезоне в Англии было зарегистрировано 74 случая смерти (от стрептококковой инфекции) среди всех возрастных групп. Эта цифра включает 16 детей до 18 лет в Англии", — говорится в документе.

До поступления этой информации сообщалось о смерти трёх детей — в Уэльсе и Северной Ирландии. Таким образом, с 12 сентября по 11 декабря в Великобритании от стрептококковой инфекции скончалось 19 несовершеннолетних.

На фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств Великобритания вынуждена была включить антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещённых к экспорту препаратов. Кроме того, эти медикаменты резко подскочили в цене — и Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) вынуждено было начать расследование.