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Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 00:47

ЕС согласился включить в Шенген ещё одну страну

Мишель: Саммит ЕС утвердил вступление Хорватии в Шенген

На саммите Евросоюза утверждено решение о вступлении Хорватии в Шенгенскую зону. А Болгария и Румыния, как надеются в Брюсселе, смогут получить зелёный свет на это в следующем году. Так заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы утвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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Ранее Лайф писал, что сразу девять стран ЕС перестали выдавать визы россиянам. Лояльными же к гражданам РФ остаются Венгрия, Испания, Италия, Греция и Франция.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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