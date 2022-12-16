ЕС согласился включить в Шенген ещё одну страну

На саммите Евросоюза утверждено решение о вступлении Хорватии в Шенгенскую зону. А Болгария и Румыния, как надеются в Брюсселе, смогут получить зелёный свет на это в следующем году. Так заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы утвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.