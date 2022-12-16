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15 декабря, 22:22

В девятый пакет санкций ЕС включили почти 200 человек

Моравецкий: Девятый пакет санкций ЕС против России включает почти 200 человек

Евросоюз в свой девятый пакет антироссийских санкций включил почти 200 человек. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек", — рассказал он на брифинге по итогам саммита ЕС.

По словам политика, речь идёт о представителях российской элиты. Экономические же санкции, как пояснил он, касаются продукции двойного значения. Будет расширен список запретов на экспорт в Россию. Так, Моравецкий упомянул компоненты для производства беспилотников.

"Мы ввели также запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России", — сказал премьер Польши.

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Как сообщал Лайф, ожидается, что эти санкции будут утверждены по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения не будет.

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ТАСС / Ap / Olivier Matthys

Андрей Григорьев

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