В девятый пакет санкций ЕС включили почти 200 человек

Евросоюз в свой девятый пакет антироссийских санкций включил почти 200 человек. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек", — рассказал он на брифинге по итогам саммита ЕС.

По словам политика, речь идёт о представителях российской элиты. Экономические же санкции, как пояснил он, касаются продукции двойного значения. Будет расширен список запретов на экспорт в Россию. Так, Моравецкий упомянул компоненты для производства беспилотников.

"Мы ввели также запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России", — сказал премьер Польши.