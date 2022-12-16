В девятый пакет санкций ЕС включили почти 200 человек
Моравецкий: Девятый пакет санкций ЕС против России включает почти 200 человек
Евросоюз в свой девятый пакет антироссийских санкций включил почти 200 человек. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек", — рассказал он на брифинге по итогам саммита ЕС.
По словам политика, речь идёт о представителях российской элиты. Экономические же санкции, как пояснил он, касаются продукции двойного значения. Будет расширен список запретов на экспорт в Россию. Так, Моравецкий упомянул компоненты для производства беспилотников.
"Мы ввели также запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России", — сказал премьер Польши.
Как сообщал Лайф, ожидается, что эти санкции будут утверждены по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения не будет.
ТАСС / Ap / Olivier Matthys