"Лучше бы выбросили миллиарды в окно": Немцы обвинили Шольца в смертях населения от голода из-за помощи Украине

Пользователи Twitter в очередной раз высмеяли заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который на сей раз написал о преодолении энергетического кризиса, помощи Украине и санкциях против России.

"Европа решительно и мощно реагирует на сегодняшний кризис: ещё 18 миллиардов евро на поддержку Украины, девятый пакет антироссийских санкций, новый импульс в расширении ЕС и минимальное налогообложение для крупных компаний. Это хороший результат", — написал Шольц.

Однако комментаторы в Сети были куда менее оптимистичны, нежели канцлер ФРГ, и заметили, что далеко не все согласны с выделением помощи Киеву со стороны стран Европы.

"Такое ощущение, что я уже 42 раза прочитал о 18 миллиардах евро для Украины. Туда что-то поступило или так и осталось, как и в случае с вооружением, на стадии анонсов и задержек?" — написал один из комментаторов.

"А вы позволяете своим же людям умирать с голоду, богатство Бундестага нам недоступно", — подчеркнул другой пользователь.

Кто-то из комментаторов поинтересовался, откуда у ЕС такие деньги на оказание помощи Украине, а некоторые и вовсе заметили, что не простят себе того факта, что когда-то голосовали за партию Шольца.

"Вы бы лучше выбросили эти миллиарды в окно, это не причинит никакого вреда, тогда бы они тоже просто пропали", — написала другая пользовательница.