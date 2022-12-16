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16 декабря, 05:28

МИД: Россия прорабатывает установление безвизового режима со странами Персидского залива

Россия устанавливает возможность безвизового режима со всеми странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией, на фоне улучшения отношений между государствами. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", — отметил Богданов.

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Как ранее рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин поручил кабмину продумать вопрос об установлении безвизового режима с иностранными государствами без принципа взаимности.

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ТАСС / Сергей Коньков

Артур Белкин
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