МИД: Россия прорабатывает установление безвизового режима со странами Персидского залива

Россия устанавливает возможность безвизового режима со всеми странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией, на фоне улучшения отношений между государствами. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", — отметил Богданов.