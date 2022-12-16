МИД: Россия прорабатывает установление безвизового режима со странами Персидского залива
Россия устанавливает возможность безвизового режима со всеми странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией, на фоне улучшения отношений между государствами. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", — отметил Богданов.
Как ранее рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин поручил кабмину продумать вопрос об установлении безвизового режима с иностранными государствами без принципа взаимности.
ТАСС / Сергей Коньков