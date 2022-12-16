Написавших о Маске журналистов ждал неприятный сюрприз в Twitter

Twitter приостановил работу аккаунтов ряда журналистов ведущих СМИ США, пишет The New York Times (один из журналистов издания тоже этому подвергся). Также в блоке оказались учётные записи сотрудников телекомпании CNN, газеты The Washigton Post, порталов The Intercept и Mashable, нескольких независимых изданий. "Пострадавшие" журналисты ранее освещали развитие событий, касающихся Twitter и его нового руководителя Илона Маска.

В ответ на это Маск объяснил, что эти журналисты раскрывали его местоположение в реальном времени, что могло предоставить злоумышленникам информацию для планирования убийства.

"К "журналистам" применяются те же правила относительно распространения личных данных со злым умыслом, что и ко всем остальным", — указал Маск.