Попавшуюся на "интим-массаже" чиновницу заподозрили в подделке диплома

На Сахалине завершено расследование уже второго уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Южно-Курильска Елизаветы Андреевой. В 2020 году она стала скандально известна на всю страну после видео с совещания, на котором чиновница получала "эротический массаж" от начальника.

На этот раз дело зашло дальше области коленок. Как передаёт AsTV, по версии следствия, Андреева подделала документы при устройстве на муниципальную службу. При этом она баллотировалась на пост главы Холмского района, работала вице-мэром в администрациях Южно-Курильска и Охи.

В УМВД РФ по Сахалинской области рассказали, что обвиняемая в январе 2019 года, устраиваясь в Администрацию Южно-Курильского городского округа, представила поддельный диплом о высшем юридическом образовании. Этот документ она впоследствии предъявляла, устраиваясь и на другие должности, в том числе по совместительству в одном из местных муниципальных образований. Следствие считает, что в очередной раз Андреева продемонстрировала липовый диплом в 2021 году, устраиваясь на муниципальную службу в Охинскую администрацию. Сначала её приняли, но, проверив документы, уволили. Уголовное дело будет рассматриваться в суде.

"Следствием собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность фигурантки к пяти преступным эпизодам по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, — использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права", — информировали в УМВД РФ.