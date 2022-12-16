В Турции восемь полицейских пострадали при подрыве автомобиля

В Турции по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате подрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, взрыв прогремел при следовании полицейского авто по трассе Диярбакыр – Мардин. Бомба была заложена в припаркованной у дороги машине, а активирована дистанционно. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности.