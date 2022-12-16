В Турции восемь полицейских пострадали при подрыве автомобиля
В Турции по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате подрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал NTV.
Работа экстренных служб на месте взрыва в Турции. Видео © Twitter / LogHaber / tele1comtr
По его данным, взрыв прогремел при следовании полицейского авто по трассе Диярбакыр – Мардин. Бомба была заложена в припаркованной у дороги машине, а активирована дистанционно. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности.
Напомним, в ноябре этого года в результате теракта в Стамбуле шесть человек погибли, более 80 ранены (в том числе трое россиян). Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
İHA