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16 декабря, 04:25

В Турции восемь полицейских пострадали при подрыве автомобиля

В Турции по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате подрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал NTV.

Работа экстренных служб на месте взрыва в Турции. Видео © Twitter / LogHaber / tele1comtr

По его данным, взрыв прогремел при следовании полицейского авто по трассе Диярбакыр – Мардин. Бомба была заложена в припаркованной у дороги машине, а активирована дистанционно. К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности.

В Турции и Болгарии задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

В Турции и Болгарии задержаны 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Напомним, в ноябре этого года в результате теракта в Стамбуле шесть человек погибли, более 80 ранены (в том числе трое россиян). Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Обложка ©

İHA

Андрей Григорьев

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