"Как в фильмах про зомби": Раскрыто новое жуткое свойство коронавируса

Человек может оставаться переносчиком коронавируса даже после смерти. Об этом рассказала обозреватель Апурва Мандавилли в статье для газеты The New York Times.

"Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее", — пишет Мандавилли.

Она ссылается на исследователя из японского Университета Тиба Хисако Сайто. Он отметил, что в ряде стран остаётся проблемой халатное отношение к телам погибших от коронавируса. Их оставляют без присмотра, а порой даже привозят домой. По данным доктора Сайто, подхватить коронавирус от умершего человека можно в течение 17 дней после наступления смерти.