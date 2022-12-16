"Как в фильмах про зомби": Раскрыто новое жуткое свойство коронавируса
NYT: Ковид может передаваться даже после смерти носителя, "как в фильмах про зомби"
Человек может оставаться переносчиком коронавируса даже после смерти. Об этом рассказала обозреватель Апурва Мандавилли в статье для газеты The New York Times.
"Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее", — пишет Мандавилли.
Она ссылается на исследователя из японского Университета Тиба Хисако Сайто. Он отметил, что в ряде стран остаётся проблемой халатное отношение к телам погибших от коронавируса. Их оставляют без присмотра, а порой даже привозят домой. По данным доктора Сайто, подхватить коронавирус от умершего человека можно в течение 17 дней после наступления смерти.
Мандавилли в связи с этим пишет, что в зону риска попадают люди, которые напрямую контактируют с телами умерших, то есть патологоанатомы, судмедэксперты и работники системы здравоохранения.
Напомним, ранее другие учёные предупредили, что следующий штамм ковида будет гораздо опаснее "омикрона". А ещё Лайф рассказывал, что коронавирус может пробуждать вирусы, которые находятся в спящем состоянии в клетках организма после предыдущей инфекции.
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