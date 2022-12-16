Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" проиграл "Далласу" со счётом 1:2. Шайбами со стороны гостей отличились Джейми Бенн (41-я минута), Колин Миллер (43-я минута), у проигравших забросил Конор Шири (30-я минута). Капитан хозяев Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 15-й в сезоне и 645-й в регулярных чемпионатах.

Голевая передача в этом матче вывела Овечкина на 70-е место в истории НХЛ, сравняв его с Бобби Орром. "Даллас" прервал пятиматчевую победную серию "Вашингтона". Следующая игра для него пройдёт дома, команда встретится с "Торонто" 18 декабря. Сейчас у хоккеистов шестое место в таблице Столичного дивизиона с 34 очками в 32 матчах. "Даллас" — первый в Центральном дивизионе с 41 очком в 31 игре.