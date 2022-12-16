Еноты в Московском зоопарке ушли в спячку, но без вкусняшек всё равно никак

Еноты, обитающие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку. Их засыпанию способствовала стабильно низкая температура на улице, а также погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма.

Еноты в Московском зоопарке готовятся к спячке. Видео © LIFE

Как объяснили Лайфу сотрудники зоопарка, еноты там живут вшестером: у них два основательных домика, чтобы всегда была возможность отдохнуть друг от друга. Но расходиться компания не собирается.

"Однако, согласно наблюдениям, Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Вместе теплее и уютнее. Енотовидная собака Буба сейчас живёт отдельно: её переселили на личную территорию", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Еноты в Московском зоопарке соблюдают диету до спячки. Фото © LIFE

Как отмечают в зоопарке, еноты могут появляться на улице и во время спячки. В отличие от тушканчиков или ежей, им несвойственны драматические изменения метаболизма. Они не спят, а скорее переходят в "режим энергосбережения". Тушканчики ложатся спать там, где зимой нередко ничего нет вокруг. Еноты же забираются в какие-то дупла в лесу, где почти всегда что-то происходит. Поэтому вполне логично иногда проснуться, осмотреться, съесть мышь или попить снега.

Еноты в Московском зоопарке едят компанией. Фото © LIFE

Еноты из Московского зоопарка достаточно наели за осень благодаря специально разработанной диете. Теперь их кормят один раз в неделю — и они выглядят весьма стройно, даже в зимних условиях. Сейчас их рацион состоит из перепёлок, орехов и креветок — это хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко разложить по территории, чтобы животные могли не только поесть, но и развлечься. Как можно заметить на видео, зверьки перед спячкой активны и дружны. Передвигаются компанией, жуют тоже рядышком.