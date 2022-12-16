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16 декабря, 03:45

Китайские учёные предсказали гибель в стране миллиона человек

Миллиону китайцев предрекли гибель от ковида при снятии ограничений

Если Китай пойдёт на полное открытие и резкое снятие ограничительных мер борьбы с коронавирусом, может умереть почти один миллион китайцев. К такому выводу в ходе исследования с компьютерным моделированием пришли учёные из Университета Гонконга, сообщает газета "Саут Чайна морнинг пост".

Если КНР откроется в период с декабря по январь, то системы здравоохранения во всех провинциях могут не выдержать, говорится в статье. Смертность от ковида при таких условиях может достигнуть 684 человека на миллион, или 965 тысяч на 1,4-миллиардное население страны.

Такой сценарий может быть, если не обеспечить жителей четвёртой дозой антиковидной вакцины, а также при отсутствии больших запасов противовирусных препаратов и мер социального дистанцирования. Если все эти условия соблюсти, вакцинировать население на уровне 85% и создать лекарственные запасы на 60%, то можно уменьшить количество смертей на 26–35%, до 448–503 случаев на миллион, уточняется в докладе.

Учёные считают, что безопасный выход из политики нулевой терпимости к ковиду в КНР может быть достигнут "путём принятия многостороннего подхода", в том числе речь идёт о соблюдении мер общественного здравоохранения и социальных. Открываться нужно постепенно, считают там.

Студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений

Студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений

Как писал Лайф ранее, 7 декабря власти Китая решили ослабить коронавирусные ограничения по всей стране. Теперь власти могут вводить зоны высокого риска в зданиях, квартирах, на этажах и в домохозяйствах, хотя ранее это делалось по территориально-административным единицам.

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Freepik

Арина Родионова
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