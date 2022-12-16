Опрос показал, как много россиян верят в гороскопы

Почти половина россиян (49%) верят в гороскопы и периодически их читают. 13% изучают их, чтобы скрасить досуг, а 11% более фундаментально разбираются в гороскопах. Такие результаты получены по итогам опроса, проведённого брендом SOKOLOV. Лайф ознакомился с ними.

Четверть респондентов признались, что каждый день заглядывают в гороскопы, ещё 20% привыкли просматривать их на месяц вперёд. 35% помнят знак зодиака своего партнёра, треть не забывают знаки родственников, а 23% помнят, к какому знаку относятся их друзья. 42% заявили, что ради шутки узнавали, насколько астрологически совместимы с партнёрами.

34% участников опроса признались, что покупают одежду и аксессуары, которые имеют отношение к их знакам зодиака. 15% время от времени приобретают товары и ювелирные украшения, которые связаны с этой темой. Чаще всего это Раки, Львы и Близнецы. 66% признались, что получали подарки, подходящие их знакам зодиака, причём преимущественно от друзей.

58% респондентов обращают внимание на стихию знака, 47% — на драгоценный камень и металл, 41% — на цвет, 32% — на функциональность. Исследование показало, что в ближайшем будущем дарить подарки, связанные со знаками зодиака, собираются 27% респондентов. Любопытно, что 71% следит за восточным календарём, а 28% россиян знают, что 2023-й — это год Чёрного Водяного Кролика. Ещё 43% едва что-то слышали об этом.

К новогоднему торжеству 54% россиян собираются купить костюмы, имеющие чёрный, синий, голубой и бирюзовый цвета, веря, что это сделает их год успешнее. Они уже наслышаны, что символ года любит сияние драгоценных камней и много блёсток.