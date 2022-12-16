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16 декабря, 02:57

Захарова резко ответила на заявление о желании США убрать Россию из Совбеза ООН

Захарова: Будь у США способ уничтожить Россию, они немедленно бы к этому приступили

Если бы у Соединённых Штатов был какой-то способ уничтожить Россию и захватить весь мир, они немедленно бы начали это делать. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление Белого дома о том, что, если бы у США был способ убрать Россию из состава Совбеза ООН, они немедленно бы им воспользовались.

"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще всё на свете — они бы к этому немедленно приступили", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что США без раздумий начали бы завладевать вселенной, будь у них возможность. Дипломат порадовалась, что "такого способа нет, слава Богу".

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Как рассказывал Лайф, в Белом доме также заявили, что США сосредоточены на продолжении усилий "и по изоляции России в международных организациях, и по привлечению РФ к ответственности".

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VK / МИД РФ

Андрей Григорьев

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