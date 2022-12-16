Вирусолог пояснил, может ли хозяин заразить собаку гриппом

Грипп может передаться от человека животному, однако питомец не заболеет. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Вирусы не обладают общим действием на всё живое. Есть чувствительные организмы и виды животных, есть нечувствительные. Вот вирус гриппа — это человеческий вирус, который передаётся от человека к человеку. Человек может его животному передать, но только животному ничего плохого не будет", — объяснил в беседе с Ura.ru Альтштейн.

Даже попав в организм животного, вирус гриппа человека не станет развивать у питомца болезнь. Для этого ему нужно заразить и разрушить определённые клетки. Вирусолог добавил, что может произойти переход, но это "непростая и редкая вещь". Также кошки и собаки не могут передать вирус от одного человека к другому. Заразиться можно только напрямую, без таких посредников.