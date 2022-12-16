Экс-президента Перу отправили под арест по делу о мятеже

В Перу суд постановил отправить экс-президента страны Педро Кастильо под стражу на 18 месяцев по обвинению в организации мятежа. За решёткой он будет находиться, пока идёт следствие. Об этом сообщает радиостанция RPP.

"Назначить предварительное заключение сроком на 18 месяцев обвиняемому Педро Кастильо", — огласил судья своё решение.

По мнению суда, оставшись на свободе, Кастильо может сбежать от следствия и попытаться получить политическое убежище за рубежом.