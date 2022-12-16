Экс-президента Перу отправили под арест по делу о мятеже
Экс-президенту Перу Кастильо назначили 18 месяцев предварительного заключения
В Перу суд постановил отправить экс-президента страны Педро Кастильо под стражу на 18 месяцев по обвинению в организации мятежа. За решёткой он будет находиться, пока идёт следствие. Об этом сообщает радиостанция RPP.
"Назначить предварительное заключение сроком на 18 месяцев обвиняемому Педро Кастильо", — огласил судья своё решение.
По мнению суда, оставшись на свободе, Кастильо может сбежать от следствия и попытаться получить политическое убежище за рубежом.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте.