Россияне стали реже покупать презервативы

В 2022 году москвичи и в целом россияне стали покупать больше антидепрессантов и оральных контрацептивов. А вот на БАДы и презервативы спрос упал. Снизился и интерес к препаратам для лечения нарушения эрекции. Таковы результаты исследования, проведённого DSM Group.

Как сообщает "Москва 24" со ссылкой на отчёт компании, в столице спрос на антидепрессанты увеличился на 1,1%, а в денежном выражении — на 6,1% по сравнению с ноябрём 2021-го. В России — на 6 и 16% соответственно. Объём продаж средств от ОРВИ и гриппа в Москве повысился на 6 и 5,8%. В России же такие препараты стали покупать на 31% реже и тратят на них на 32,6% меньше денег.

Оральных контрацептивов в предпоследнем месяце года москвичи купили меньше на 7,5%, денег на них потратили больше на 6,8%. А по стране в целом их приобретали чаще, чем в прошлом году, на 1,7%, а в денежном выражении — на 15,4%. В категории барьерных контрацептивов, куда входят презервативы, данные о продажах превысили прошлогодние на 6,9 и 6,5% в Москве. Россияне в целом брали их меньше на 9,3% и отдали за них на 7,3% больше денег.

БАДы в Москве покупали реже на 6,6% по количеству упаковок и на 9,1% меньше в денежном выражении, а в России — на 20,6 и 9,2% соответственно. Что касается препаратов для лечения нарушения эрекции, их покупки в столице снизились на 11,4 и 26,3%. По стране — на 9,8% в упаковках и на 18,3% в рублях.