"Итоги шокирующие": Россия обвинила Германию, Японию и Италию в кощунстве

Страны, голосовавшие против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, поступили кощунственно. Такое мнение высказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Дипломат выразил особенное негодование в адрес таких государств, как ФРГ, Япония и Италия.

"Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма", — сказал Кузьмин на заседании Генассамблеи.

Позиция этих и остальных государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, наглядно показала преждевременность дискуссий относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о "вражеских государствах", считает дипломат. Он подчеркнул, что, голосуя против антифашистской резолюции, страны не осудили российскую спецоперацию на Украине, как они думают, а лишь "показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах". Политика терпимости к расистской и ксенофобской риторике, высокомерного превосходства стала для них нормой, также как и норма пересмотра и отрицания истории, указал он.

"Итоги голосования в этом году просто шокирующие. Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены "оси", — заявил Кузьмин.