В Пентагоне заявили, что не ищут войны с Россией

Соединённые Штаты не ведут войну с Россией и не стремятся к такому столкновению. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать предупреждения Москвы по поводу возможной передачи Украине комплексов ПВО Patriot.

"США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи", — сказал Райдер в ходе брифинга.