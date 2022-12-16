В Пентагоне заявили, что не ищут войны с Россией
Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией
Соединённые Штаты не ведут войну с Россией и не стремятся к такому столкновению. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать предупреждения Москвы по поводу возможной передачи Украине комплексов ПВО Patriot.
"США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи", — сказал Райдер в ходе брифинга.
Комментировать возможность поставки Соединёнными Штатами Украине комплексов Patriot он отказался. Пресс-секретарь Пентагона объяснил это тем, что ему на этот счёт пока нечего анонсировать.
Ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. Решение якобы должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.