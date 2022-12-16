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15 декабря, 23:43

Вучич предрёк "самую тяжёлую в истории" зиму

Вучич предрёк самую тяжёлую зиму в истории из-за украинского конфликта

Украинский конфликт продлится больше года, что приведёт к тому, что следующая зима станет самой тяжёлой в истории, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире "Радио и телевидения". По его мнению, российские и украинские позиции на линии соприкосновения пришли в состояние стабильности.

"Рассчитываем, что эта война (вооружённый конфликт на Украине. — Прим. ред.) продлится дольше следующего года и что следующая (2023–2024. — Прим. ред.) зима будет самой тяжёлой в истории мира", — спрогнозировал Вучич.

Вучич назвал драгоценной поддержку со стороны России в ООН

Вучич назвал драгоценной поддержку со стороны России в ООН

Ранее он заявил, что Сербия не будет поддерживать санкции против России до тех пор, пока сама республика не столкнётся с экзистенциальными угрозами.

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ТАСС / ANDREJ CUKIC

Анатолий Симоненко

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