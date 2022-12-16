Трамп выступил с обещанным заявлением и всех удивил

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с обещанным ранее заявлением. Оказалось, речь не о политике. Он просто решил заработать на своём имидже и объявил о выпуске ограниченной линейки коллекционных карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Стоимость каждой — 99 долларов. Карточки посвящены самому Трампу — на них он предстаёт в разных "супергеройских" образах.

Примеры NFT-карточек, выставленных Трампом на продажу. Фото © collecttrumpcards.com

"Эта ограниченная серия карточек показывает искусство моей жизни и карьеры", — подчеркнул Трамп в своей соцсети Truth Social.