Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 23:35

Трамп выступил с обещанным заявлением и всех удивил

Трамп сообщил о выпуске посвящённых ему коллекционных NFT-карточек

<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Andrew Harnik</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Andrew Harnik

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с обещанным ранее заявлением. Оказалось, речь не о политике. Он просто решил заработать на своём имидже и объявил о выпуске ограниченной линейки коллекционных карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Стоимость каждой — 99 долларов. Карточки посвящены самому Трампу — на них он предстаёт в разных "супергеройских" образах.

Примеры NFT-карточек, выставленных Трампом на продажу. Фото © collecttrumpcards.com

Примеры NFT-карточек, выставленных Трампом на продажу. Фото © collecttrumpcards.com

"Эта ограниченная серия карточек показывает искусство моей жизни и карьеры", — подчеркнул Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США

Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США

Как рассказывал Лайф, 14 декабря экс-президент США в образе супергероя пообещал сделать важное объявление. То видеообращение он тоже опубликовал в своей соцсети Truth Social, и многие решили, что это будет некий громкий политический шаг.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров