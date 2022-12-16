Подсчитано, на сколько в России хватит новых иномарок

К концу года на складах российских продавцов осталось порядка 20–30 тысяч новых автомобилей иностранных брендов. Такие данные приводит Ассоциация российских автомобильных дилеров. Этих запасов хватит на месяц продаж.

Как отмечает газета "Известия", в течение этого года из России ушло 45 зарубежных автомобильных брендов. Сейчас на рынке работает 14 производителей, из них 3 отечественных и 11 китайских. Причём, как указывает издание, привычных для россиян моделей средней ценовой категории, таких как KIA, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, уже почти нет. Эксперты сообщают, что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей и вряд ли возможно его покрыть в следующем году. Особенно не хватает корейских, французских, немецких и японских машин средней ценовой категории, подчёркивают аналитики. Импортировать их сейчас невыгодно: цена поднимется процентов на десять, а жители РФ переплачивать не готовы.

Эксперты рассказали, что автосалоны дефицита не афишируют, просто стараются раскрутить другие модели. Из того, что будет выпущено АвтоВАЗом, "Москвичом" и ввезено из Китая и с помощью параллельного импорта в течение следующего года, максимум наберётся 750 тысяч новых машин, прогнозируют специалисты.