Хакеры взломали ФБР и узнали пароли сотрудников от порносайтов

Российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт Федерального бюро расследований США. По их словам, удалось скачать данные более тысячи сотрудников со всеми подробностями их личной жизни.

"Hacked FBI. Перехвачен траф 10 210 сотрудников ФБР. Все пароли — от интернет-магазинов до медицинских карт приёма, Google- и Apple-аккаунты в нашем распоряжении", — заявили хакеры в своём телеграм-канале.

Хакеры также опубликовали видеозапись входа в систему ФБР. Они утверждают, что перехватили в том числе пароли сотрудников бюро от порносайтов.