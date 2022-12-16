Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 23:34

Макрон объявил о подготовке ответа на скандальный закон США

Макрон заявил, что ЕК подготовит аналог американского Акта о снижении инфляции

В Евросоюзе намерены подготовить эквивалент американского Акта о снижении инфляции. Документ будет призван защитить промышленность европейского континента. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Еврокомиссии выдан мандат в сжатые сроки подготовить европейский эквивалент закона США о снижении инфляции. <...> Американский закон несовместим с нормами Всемирной торговой организации", — сказал Макрон после завершения встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что "Франция выступает за справедливые правила конкуренции, приемлемые для всех". По его мнению, европейские инструменты поддержки "надо сделать более эффективными и ускорить их ввод в действие".

"Необходимо действовать на национальном уровне, но важно предоставить и общеевропейские гарантии, чтобы избежать дробления мер поддержки", — считает Макрон.

NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками законом об инфляции

NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками законом об инфляции

Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии уже анонсировали ответные меры из-за закона о снижении инфляции США. При этом Евросоюз продолжит работать с Вашингтоном для урегулирования противоречий, которые появились после принятия нового закона. Этот документ, принятый в США для поддержки национальных производителей, ставит их в более выгодное положение, чем зарубежных, например европейских.

Обложка ©

ТАСС / Virginia Mayo

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров