Макрон объявил о подготовке ответа на скандальный закон США

В Евросоюзе намерены подготовить эквивалент американского Акта о снижении инфляции. Документ будет призван защитить промышленность европейского континента. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Еврокомиссии выдан мандат в сжатые сроки подготовить европейский эквивалент закона США о снижении инфляции. <...> Американский закон несовместим с нормами Всемирной торговой организации", — сказал Макрон после завершения встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что "Франция выступает за справедливые правила конкуренции, приемлемые для всех". По его мнению, европейские инструменты поддержки "надо сделать более эффективными и ускорить их ввод в действие".

"Необходимо действовать на национальном уровне, но важно предоставить и общеевропейские гарантии, чтобы избежать дробления мер поддержки", — считает Макрон.