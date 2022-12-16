Макрон объявил о подготовке ответа на скандальный закон США
Макрон заявил, что ЕК подготовит аналог американского Акта о снижении инфляции
В Евросоюзе намерены подготовить эквивалент американского Акта о снижении инфляции. Документ будет призван защитить промышленность европейского континента. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Еврокомиссии выдан мандат в сжатые сроки подготовить европейский эквивалент закона США о снижении инфляции. <...> Американский закон несовместим с нормами Всемирной торговой организации", — сказал Макрон после завершения встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что "Франция выступает за справедливые правила конкуренции, приемлемые для всех". По его мнению, европейские инструменты поддержки "надо сделать более эффективными и ускорить их ввод в действие".
"Необходимо действовать на национальном уровне, но важно предоставить и общеевропейские гарантии, чтобы избежать дробления мер поддержки", — считает Макрон.
Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии уже анонсировали ответные меры из-за закона о снижении инфляции США. При этом Евросоюз продолжит работать с Вашингтоном для урегулирования противоречий, которые появились после принятия нового закона. Этот документ, принятый в США для поддержки национальных производителей, ставит их в более выгодное положение, чем зарубежных, например европейских.
ТАСС / Virginia Mayo