Макрон рассказал, когда позвонит Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Сделать это он планирует, когда будет доработано соглашение об отводе вооружения от Запорожской атомной электростанции.

По словам Макрона, над этим документом Париж работает вместе с руководством МАГАТЭ, они якобы "практически достигли соглашения по отводу тяжёлых и лёгких вооружений" от АЭС.

"В тот момент, когда это соглашение будет готово, — в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", — заявил лидер Франции на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он сказал журналистам, что "пока не готов раскрыть детали", но в его планах "посвятить предстоящие дни и недели" именно усилиям по подготовке этого соглашения.