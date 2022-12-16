"Папе респект": Глава Бурятии отреагировал на принесённые Ватиканом извинения
Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова о бурятах
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что извинения Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах — это сильный поступок. Он подчеркнул, что любая религия постулирует в первую очередь мир и любовь.
Как считает глава республики, на Западе "развёрнута настоящая информационная истерия", поддерживающая любое очернение России и её многонационального народа. В этой связи извинения Ватикана, которые не могли быть принесены без ведома самого папы, — это сильный поступок. Цыденов посоветовал всем, кто много лет взращивал на Украине идеи ненависти, нацизма и насилия, не забывать о высшем суде, который ждёт рано или поздно каждого.
"От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!" — написал Цыденов в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Россия получила от Ватикана официальные извинения за слова папы римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов. Российскую сторону заверили, что Святой престол с глубоким уважением относится "ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира".
ТАСС / Феоктистов Дмитрий