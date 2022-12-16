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15 декабря, 23:49

"Папе респект": Глава Бурятии отреагировал на принесённые Ватиканом извинения

Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова о бурятах

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что извинения Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах — это сильный поступок. Он подчеркнул, что любая религия постулирует в первую очередь мир и любовь.

Как считает глава республики, на Западе "развёрнута настоящая информационная истерия", поддерживающая любое очернение России и её многонационального народа. В этой связи извинения Ватикана, которые не могли быть принесены без ведома самого папы, — это сильный поступок. Цыденов посоветовал всем, кто много лет взращивал на Украине идеи ненависти, нацизма и насилия, не забывать о высшем суде, который ждёт рано или поздно каждого.

"От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!" — написал Цыденов в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее Россия получила от Ватикана официальные извинения за слова папы римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов. Российскую сторону заверили, что Святой престол с глубоким уважением относится "ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира".

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Анатолий Симоненко

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