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16 декабря, 00:44

До семи выросло число жертв аварии автобуса под Хабаровском

Число погибших при опрокидывании автобуса под Хабаровском увеличилось до семи человек

<p>Опрокинувшийся в Хабаровском крае автобус. Фото © Прокуратура региона</p>

Опрокинувшийся в Хабаровском крае автобус. Фото © Прокуратура региона

В Хабаровском крае до семи человек увеличилось число погибших при опрокидывании автобуса с вахтовиками. Пострадало 23 человека, они доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.

Последствия аварии автобуса в Хабаровском крае. Видео © Прокуратура региона

"Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют", — написал он в своём телеграм-канале.

На месте происшествия работают представители разных экстренных служб, туда направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причину аварии устанавливают следователи.

Дегтярёв выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, из резервного фонда края им будет выделено по миллиону рублей, а пострадавшие получат по 500 тысяч.

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Как рассказывал Лайф, авария произошла на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре утром по местному времени (около полуночи по московскому). Первоначально сообщалось о шести погибших.

Андрей Григорьев

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