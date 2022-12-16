До семи выросло число жертв аварии автобуса под Хабаровском
Число погибших при опрокидывании автобуса под Хабаровском увеличилось до семи человек
Опрокинувшийся в Хабаровском крае автобус. Фото © Прокуратура региона
В Хабаровском крае до семи человек увеличилось число погибших при опрокидывании автобуса с вахтовиками. Пострадало 23 человека, они доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.
Последствия аварии автобуса в Хабаровском крае. Видео © Прокуратура региона
"Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют", — написал он в своём телеграм-канале.
На месте происшествия работают представители разных экстренных служб, туда направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причину аварии устанавливают следователи.
Дегтярёв выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, из резервного фонда края им будет выделено по миллиону рублей, а пострадавшие получат по 500 тысяч.
Как рассказывал Лайф, авария произошла на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре утром по местному времени (около полуночи по московскому). Первоначально сообщалось о шести погибших.