Дело в последствиях: Врач сравнил опасность ковида и гриппа

В декабре в России произошёл одновременный рост числа заражений гриппом и CoViD-19. Каждое из этих заболеваний может протекать тяжело, однако коронавирусная инфекция удерживает пальму первенства в вопросе патогенности и летальности, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"С точки зрения патогенности и летальности грипп гораздо менее опасен, чем CoViD-19. Разница уже менее заметна, чем была в начале пандемии коронавирусной инфекции и при распространении наиболее опасного штамма — "дельта", — отметил Крючков в эфире радио Sputnik.

Иммунолог призвал также не забывать и о постковидном синдроме, который заметно удлиняет процесс восстановления после болезни. При этом после гриппа человека никакой синдром не ждёт.