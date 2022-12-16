Посольство России назвало новые санкции США признаком бессильной злобы

Очередные санкции, введённые США в отношении России, — это свидетельство бессильной злобы Вашингтона. Такую оценку новым рестрикциям дали в Посольстве РФ в США.

Там процитировали Лермонтова: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Дипломаты отметили, что на этот раз США выбрали для "наказания" России давление на фирму, занимающуюся прокатом велосипедов. В посольстве задались вопросом: "Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?"

"Вопреки пропагандистским вбросам представителей администрации о том, что ещё "чуть-чуть" — и отечественная экономика будет разорвана в клочья, этого не происходит и не произойдёт", — говорится в заявлении диппредставительства в "Телеграме".

Там заверили, что Россия продолжит поступательное развитие, несмотря на давление извне. Причём будет укреплять взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в этом заинтересован.