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16 декабря, 01:47

Посольство России назвало новые санкции США признаком бессильной злобы

Очередные санкции, введённые США в отношении России, — это свидетельство бессильной злобы Вашингтона. Такую оценку новым рестрикциям дали в Посольстве РФ в США.

Там процитировали Лермонтова: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Дипломаты отметили, что на этот раз США выбрали для "наказания" России давление на фирму, занимающуюся прокатом велосипедов. В посольстве задались вопросом: "Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?"

"Вопреки пропагандистским вбросам представителей администрации о том, что ещё "чуть-чуть" — и отечественная экономика будет разорвана в клочья, этого не происходит и не произойдёт", — говорится в заявлении диппредставительства в "Телеграме".

Там заверили, что Россия продолжит поступательное развитие, несмотря на давление извне. Причём будет укреплять взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто в этом заинтересован.

В Госдепе утверждают, что США не собираются блокировать всю финансовую систему России

В Госдепе утверждают, что США не собираются блокировать всю финансовую систему России

Как рассказывал Лайф, 15 декабря Минфин США ввёл санкции против бизнесмена Потанина, вице-премьеров Белоусова и Чернышенко. Также в списке оказались губернаторы 29 российских регионов, включая главу Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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