В ЕС не нашлось идей по поводу десятого пакета санкций

Предложений по десятому пакету антироссийских санкций пока не предоставило ни одно государство Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Брюсселе. По мнению собеседника агентства, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на РФ и приближается к пределу экономического давления.

"Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов", — сказал собеседник агентства.

Он допустил, что частью будущих пакетов санкций против России могут стать также списки физических и юридических лиц. Хоть некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число невелико, констатирует источник агентства. Поэтому вероятность отмены санкций он оценивает как очень низкую.