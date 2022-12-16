В ЕС не нашлось идей по поводу десятого пакета санкций
РИА "Новости": ЕС почти исчерпал инструменты воздействия на Россию
Предложений по десятому пакету антироссийских санкций пока не предоставило ни одно государство Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Брюсселе. По мнению собеседника агентства, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на РФ и приближается к пределу экономического давления.
"Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов", — сказал собеседник агентства.
Он допустил, что частью будущих пакетов санкций против России могут стать также списки физических и юридических лиц. Хоть некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число невелико, констатирует источник агентства. Поэтому вероятность отмены санкций он оценивает как очень низкую.
Как сообщал Лайф, ожидается, что девятый пакет санкций будет утверждён по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения после состоявшегося накануне саммита ЕС не будет.
ТАСС / ФЗ / Olivier Matthys