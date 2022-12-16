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16 декабря, 02:27

В ЕС не нашлось идей по поводу десятого пакета санкций

РИА "Новости": ЕС почти исчерпал инструменты воздействия на Россию

Предложений по десятому пакету антироссийских санкций пока не предоставило ни одно государство Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Брюсселе. По мнению собеседника агентства, ЕС уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на РФ и приближается к пределу экономического давления.

"Следующие пакеты могут появиться в будущем, но они, скорее всего, будут иметь формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов", — сказал собеседник агентства.

Он допустил, что частью будущих пакетов санкций против России могут стать также списки физических и юридических лиц. Хоть некоторые страны ЕС испытывают санкционную усталость, их число невелико, констатирует источник агентства. Поэтому вероятность отмены санкций он оценивает как очень низкую.

В девятый пакет санкций ЕС включили почти 200 человек

В девятый пакет санкций ЕС включили почти 200 человек

Как сообщал Лайф, ожидается, что девятый пакет санкций будет утверждён по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения после состоявшегося накануне саммита ЕС не будет.

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ТАСС / ФЗ / Olivier Matthys

Арина Родионова

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