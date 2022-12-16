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16 декабря, 03:16

Обнародовано 13 тысяч архивных документов по делу об убийстве Кеннеди

<p>Джон Кеннеди за мгновения до рокового выстрела. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:John_F._Kennedy_motorcade,_Dallas_crop.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Victor Hugo King</a></p>

Джон Кеннеди за мгновения до рокового выстрела. Фото © Wikipedia / Victor Hugo King

Национальные архивы США опубликовали почти 13 тысяч документов по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Это более 97% документации, посвящённой расследованию.

"В соответствии с меморандумом президента [США Джо] Байдена от 15 декабря 2022 года Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", — говорится в пресс-релизе.

Сборник документов по этой теме насчитывает примерно пять миллионов страниц. Как сообщает ведомство, 3% остались засекреченными, остальные отправлены в открытый доступ.

Как заявил Байден, часть документов содержит информацию, "раскрытие которой для общественности необходимо отложить" для предотвращения "конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики". Несмотря на большой объём опубликованного, громких разоблачений не ожидается.

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Как ранее писал Лайф, обозреватель The National Interest представил, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис. В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины нынешним властям США стоит проанализировать "кубинский" опыт экс-президента, считает аналитик.

Арина Родионова

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