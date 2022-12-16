Обнародовано 13 тысяч архивных документов по делу об убийстве Кеннеди
Джон Кеннеди за мгновения до рокового выстрела. Фото © Wikipedia / Victor Hugo King
Национальные архивы США опубликовали почти 13 тысяч документов по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Это более 97% документации, посвящённой расследованию.
"В соответствии с меморандумом президента [США Джо] Байдена от 15 декабря 2022 года Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди", — говорится в пресс-релизе.
Сборник документов по этой теме насчитывает примерно пять миллионов страниц. Как сообщает ведомство, 3% остались засекреченными, остальные отправлены в открытый доступ.
Как заявил Байден, часть документов содержит информацию, "раскрытие которой для общественности необходимо отложить" для предотвращения "конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики". Несмотря на большой объём опубликованного, громких разоблачений не ожидается.
Как ранее писал Лайф, обозреватель The National Interest представил, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис. В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины нынешним властям США стоит проанализировать "кубинский" опыт экс-президента, считает аналитик.