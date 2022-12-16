С хлебом-солью: Опубликовано видео заступления "Ярсов" на боевое дежурство
Минобороны показало видео заступления полка "Ярсов" на боевое дежурство под Тверью
Министерство обороны показало видео передвижения ракетного полка мобильных "Ярсов" к новому месту несения боевого дежурства — в Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения.
Передвижение ракетного полка мобильных "Ярсов" к месту несения боевого дежурства. Видео @ Telegram / Минобороны России
"Ярсы" прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство. Ракетчиков встретили хлебом-солью, военный оркестр сыграл гимн.
Личный состав заранее прошёл переобучение для работы на ПГРК "Ярс". В предстоящем году РВСН завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" при помощи постановки на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения.
Напомним, что ранее Минобороны показало видео с пусками баллистических ракет "Ярс". Их целью стал полигон Кура на Камчатке.
Telegram / Минобороны России