С хлебом-солью: Опубликовано видео заступления "Ярсов" на боевое дежурство

Министерство обороны показало видео передвижения ракетного полка мобильных "Ярсов" к новому месту несения боевого дежурства — в Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения.

Передвижение ракетного полка мобильных "Ярсов" к месту несения боевого дежурства. Видео @ Telegram / Минобороны России

"Ярсы" прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство. Ракетчиков встретили хлебом-солью, военный оркестр сыграл гимн.

Личный состав заранее прошёл переобучение для работы на ПГРК "Ярс". В предстоящем году РВСН завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" при помощи постановки на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения.