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16 декабря, 03:59

В России предложили сделать день образования СССР праздничным

Николай Рыжков предложил сделать день образования СССР праздничным

В России предложили 30 декабря сделать праздничным днём в честь даты образования Советского Союза. Такую идею озвучил бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.

"Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещё один день. Главное чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова Рыжкова.

В этом году 30 декабря исполнится 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР. Нужно отметить, что в советское время этот день выходным не был, отмечался в календаре как памятная дата.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Анатолий Симоненко

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