В России предложили сделать день образования СССР праздничным
Николай Рыжков предложил сделать день образования СССР праздничным
В России предложили 30 декабря сделать праздничным днём в честь даты образования Советского Союза. Такую идею озвучил бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.
"Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещё один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова Рыжкова.
В этом году 30 декабря исполнится 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР. Нужно отметить, что в советское время этот день выходным не был, отмечался в календаре как памятная дата.
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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин