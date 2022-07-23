7 вкусняшек из СССР, которые сейчас днём с огнём не сыщешь Оглавление Пасты "Океан" и "Коралл" Консервы из мяса криля Солёные арбузы Солёные зелёные помидоры Сыр "Камамбер" с плесенью Прессованное какао Гематоген Многие продукты ушли вместе с СССР, но часть из них до сих пор производится с изменённой рецептурой. 293085 293085 Фото © Фотохроника ТАСС / Загуляев Евгений

Советская промышленность, хотя и старалась учесть вкусы потребителей, иногда производила не то, что нужно, а то, что возможно. Некоторые продукты так и оставались лежать в магазинах, а другие советские граждане не только сметали с полок тогда, но и сейчас вспоминают с ностальгией.

Пасты "Океан" и "Коралл"

Белковая паста из арктического рачка — криля, чей вес достигал всего лишь одного грамма, так пришлась по душе гражданам СССР, что они до сих пор скучают по ней и вспоминают, насколько это был вкусный и питательный продукт.

Этот продукт был разработан на судне "Академик Книпович", принадлежавшем Всесоюзному НИИ института рыбного хозяйства СССР в 1966 году. С производством мяса в СССР как-то не складывалось, а населению нужен был белок. И в 1960-е годы было решено обратить взгляды советской промышленности на дары морей и океанов. До 1966 года криль использовали только как корм для скота (это не шутка), а затем сумели разработать вкусный и питательный продукт для населения.

Производство пасты было довольно сложным из-за размеров рачка и его пищеварительных ферментов, которые быстро портили массу. Поэтому первые партии продукта поступили в продажу только в 1972 году. Дегустация нового продукта прошла в ресторане "Океан" на ВДНХ. Продукт пробовали представители министерств, учёные РАН, технологи и журналисты. Кроме самой пасты были представлены 18 блюд из неё. Затем реклама нового продукта развернулась в прессе, прошли дегустации в самых дорогих ресторанах Москвы и Ленинграда. В СССР её обожали взрослые и дети, а промышленности пришлось разработать новую установку для переработки криля.

В 1980-х годах на рыбном заводе Калининграда на основе пасты разработали ещё один продукт — пасту "Коралл", которая содержала творог и сливочное масло.

Теперь уже таких продуктов нет — лов криля был прекращён.

Консервы из мяса криля

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Нет больше и консервов из мяса криля. Кстати, пасту делали именно из них: сначала криль перерабатывали в консервы, а потом массу гомогенизировали. Но вот что удивительно: паста была оранжевая, а консервы — белые. Мясо криля ели в охотку — когда хотелось даров моря, а возиться с рыбой было некогда.

Солёные арбузы

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В далёкой Восточной Сибири в овощных магазинах ровными рядами стоял продукт из далёкой, тёплой Украинской ССР, который сибиряки так и не распробовали: солёные арбузы в трёхлитровых банках. Да, этот продукт производят и сейчас, но совершенно точно не в таких масштабах. Даже в самые голодные 1990-е годы, когда пенсии задерживали, а зарплаты не платили, этот дешёвый продукт всё равно оставался в пустых магазинах. Его не брали: люди не могли пересилить себя и заставить есть солёным тот продукт, который они привыкли есть сладким и спелым. Нет, отдельные любители всё же находились. Они уверяли, что к вкусу надо привыкнуть и тогда этот продукт становится обычной "несладкой закуской".

Солёные зелёные помидоры

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Это ещё один странный вид солений, который выпускала советская пищевая промышленность в каких-то огромных масштабах и который застаивался на полках магазинов: солёно-маринованные зелёные томаты в трёхлитровых банках. Их покупали чаще арбузов, в основном как дешёвую закуску. С домашними соленьями эти помидоры не шли ни в какое сравнение.

Сыр "Камамбер" с плесенью

В 1970-х годах столичное объединение "Молоко" производило советский аналог европейских сыров с плесенью. Был среди них и сыр "Камамбер". Он содержал шампиньоны и плесень. Стоило это лакомство всего 36 копеек, сыр был упакован в круглые коробочки и заботливо поделён на дольки.

Но советские граждане, привыкшие к простой и здоровой пище, новомодный деликатес не оценили. Советская торговля пыталась поменять этикетку и переименовала сыр в "Закусочный", мол, как хорошо закусить таким сырком, размазав его по кусочку хлеба! Но трудяги упорно закусывали то "Дружбой", то "Орбитой" и сыр пришлось снять с производства.

Прессованное какао

Советское какао в столовых или в качестве детского питания в садике нравилось далеко не всем. А вот от прессованного какао детей было не оторвать. Состав брикетов был следующим: какао-порошок, сахар и прессованное сухое молоко. Продукт производили в двух видах. Один содержал молоко и сливочное масло и назывался "Любительский", а второй содержал сухие сливки и назывался "Какао со сливками". Брикеты были маленькими — по 20-40 граммов — и съедались на раз. Разумеется, из них можно было приготовить и какао — 40-граммовый брикет на стакан кипятка.

Какао в кубиках исчезло с прилавков магазинов в середине 1970-х годов. И больше товара такого качества и вкуса уже не появлялось.

Гематоген

От настоящего советского "Детского гематогена" остались только обёртки, которые теперь продают на интернет-аукционах.

В СССР массовое производство лечебного батончика началось после 1924 года в Киеве. В позднем СССР его производили в Белоруссии, в городе Дрогичине Брестской области. А кроме этого, батончик производили в Средней Азии — в Семипалатинске, Алма-Ате и Кызыл-Орде. Производился он просто: на скотобойнях кровь крупного рогатого скота собирали, освобождали её от фибрина, высушивали и измельчали. Добавляли к ней свекловичный и инвертный сахар, молочный жир. Продавался "Детский гематоген" без рецепта, могли его продать и детям. Считалось, что железо, содержащееся в крови скота, помогает при анемии. Тогда это называли "малокровием". Не было в СССР ребёнка, который бы не пробовал и не любил это лечебное лакомство.

Заводы по его производству в СНГ сохранились, а вот рецептура изменилась настолько, что есть его можно только по принуждению, как рыбий жир. А раньше была вкуснятина! И нет, никого из детей не волновало, что батончик содержит кровь. В СССР это было в порядке вещей.

Фото © Фотохроника ТАСС / Самсонов Л. Стоит ли возродить производство советских продуктов? 0 Да, это было вкусно. Нет, так как сейчас много аналогов. Не стоит их производить.

Авторы Майя Новик