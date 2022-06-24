8 популярных советских продуктов, которые любили все, а теперь их днём с огнём не найти
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Эти продукты стали по-настоящему легендарными, а потом бесследно исчезли, по крайней мере, такого вкуса и качества. Вспоминаем, какие они — вкусы детства и юности времён СССР.
Обложка © ТАСС / Семёнов Владимир
Ностальгируют не только по определённым местам и запахам, но и по вкусам. Согласитесь, если во рту вновь окажется то самое советское мороженое, вы точно вспомните многое, что связано с этим лакомством. Иногда определённый вкус олицетворяет целую эпоху. Сегодня вернёмся в детство или юность и вспомним, а каким на вкус был Советский Союз.
Та самая докторская колбаса
Фото © ТАСС / Дынин Исаак
Сколько сегодня ни встретишь докторской колбасы, ни одна не сравнится ни по вкусу, ни по составу. За что советские времена можно хвалить бесконечно, так это за технологии производства и соблюдение ГОСТов. Изначально докторская позиционировалась как в какой-то мере лечебная: её делали менее жирной, чем другие колбасы, и рекомендовали людям с проблемами с ЖКТ. За всё время ГОСТы докторской менялись четыре раза: под конец состав упростили настолько, что никакой говядины уже было не найти, только шпик и курицу. После нулевых ГОСТы и вовсе начали отменять, поэтому состав докторской колбасы у разных производителей может отличаться очень сильно.
Кисель в брикетах
Фото © ТАСС / Gennady Khamelyanin
Не только облегчение для советской домохозяйки, но и лакомство для детей, рождённых в СССР, изначально изготовленное как сухпаёк для военных. Кисель в брикетах — простой и быстрый способ приготовить любимое блюдо. Его нужно было просто поместить в кастрюлю с кипящей водой и следовать инструкции по применению на обороте упаковки. Из-за интересного и сладкого вкуса дети часто не могли дождаться готового напитка и грызли кисель сухим.
Сыр "Янтарь" в тюбиках
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Сейчас плавленый сыр на прилавках магазинов, конечно же, есть, но вот расфасованным в тюбики этот продукт днём с огнём не сыщешь. Именно "Янтарь" полюбился советским гражданам, в частности детям, из-за необычной упаковки. Чаще всего сыр фасовали в тюбик — это практично, хранить удобно, да и выглядит необычно, как нечто космическое.
Паста "Океан"
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В 1960-х в Союзе начали активную добычу криля — мелких рачков. Со временем из них додумались делать замороженную пасту, которую назвали "Океан". Интересно, что до 1972 года она считалась исключительно кормовым продуктом. А вот после уже началось массовое производство. Советские граждане распробовали пасту из рачков не сразу, но потом с удовольствием начали добавлять её в блюда, делать соусы или со сливочным сыром бутерброд.
Советское мороженое
Дети с эскимо. Фото © ТАСС
Конечно же, как не вспомнить про то самое знаменитое советское мороженое, аналогов которому не было и как будто не будет. За границей, кстати, в те времена мороженое из СССР считалось премиальным и подавалось только в самых элитных ресторанах. Неповторимый вкус и натуральный состав — это ли причина такой популярности лакомства среди советских граждан? Отчасти. По ГОСТу за качеством строго следили по 100- балльной шкале. Всё, что отличалось хотя бы немного по вкусу, текстуре или цвету, тут же отметалось как брак. Из-за натурального состава мороженое хранилось всего около недели, но обычно сладость раскупали быстрее. Помимо ванильного мороженого и эскимо было ещё несколько вкусов: сливочное, вафельные стаканчики с кремовыми розочками, фруктово-ягодное, рожок с шоколадной глазурью и даже томатное.
Берёзовый сок
Фото © ТАСС / Овчинников Александр
Людям, которые жили или выросли в Стране Советов, не составит труда вспомнить, что раньше на полках почти любого магазина можно было увидеть банки с берёзовым соком. Напиток отличался популярностью, хотя вокруг него постоянно ходили споры: правда ли, что это именно сок берёзы или просто напиток с интересным названием.
Фруктовый грузинский чай в брикетах
Фото © VK / СССР - Вспомним всё
Вкус, по которому скучают многие любители пропустить чашку-другую чая. Во времена Союза пользовался популярностью грузинский чай, особенно фруктовый, который фасовали и продавали в брикетах. Всего было более 10 разных вкусов. Ароматный, этот чай нравился советским гражданам не только потому, что хватало надолго, но и из-за вкуса: часто в него добавляли патоку и кусочки сушёных фруктов. Нужно было отколоть немного чая и бросить в кипяток, чтобы порадовать себя отменным и в какой-то степени полезным напитком. Правда, из-за начинки по вкусу такой чай больше напоминал компот. Может, именно поэтому и полюбился советским людям настолько сильно?
Советская газировка
Фото © ТАСС / Бадалян Аветик
"Груша", "Барбарис", "Тархун", "Крем-сода", "Колокольчик" — с ностальгией и сегодня большинство живших в СССР вспоминают знаменитые лимонады или газировку в автоматах. Неповторимый вкус, который прочно стал ассоциироваться с тем временем. Автоматы с прохладительными напитками никогда не стояли без дела, и почти никого не волновало, что стеклянные стаканы, в которые льётся шипучка — с сиропом и без, — многоразовые. Некоторые просто приходили со своей тарой, но большинство из-за таких тонкостей не заморачивалось.