5 легендарных сладостей, которые до сих пор с ностальгией вспоминает каждый советский ребёнок
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Мороженое за 28 копеек и лимонад — всё, что нужно было советскому ребёнку для счастья. Спустя десятилетия от любимых сладостей остались лишь воспоминания, но и те ярче, чем вкус современных аналогов.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС
Молочный коктейль из кулинарии
Молочный коктейль в СССР можно было купить за десять копеек. Напиток изготавливали строго по рецепту, в кафе его взбивали на аппарате "Воронеж-2". Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир
Каждый советский ребёнок и сейчас помнит вкус того самого молочного коктейля из кулинарии. Причём по всей стране вкус был примерно один и тот же. Недаром рецепт напитка за 10 (иногда 11) копеек даже закрепили в выпущенной в 1982-м книге Министерства торговли СССР "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания". Правда, даже изучив экземпляр вдоль и поперёк, едва ли получится сделать всё точь-в-точь: ингредиенты уже не те да и миксер времён Союза достать вряд ли получится. В кафе коктейль взбивали на аппарате "Воронеж-2".
Пирожное "Корзиночка"
Корзиночка с грибочками — излюбленное лакомство советских детишек. Ножки делали из крема, шляпки — из теста, посыпанного какао. Фото © ТАСС / Свитоюс Г.
Сейчас прилавки магазинов завалены пирожными на любой вкус, в том числе и в корзинках из песочного теста. Но давайте будем честны: они не идут ну ни в какое сравнение с теми, что обожали детишки в СССР. Конечно, было много версий десерта, но больше всего запомнилась корзиночка с грибочками: из крема делали ножки, а из теста — шляпки, которые часто посыпали какао. Стоило такое удовольствие 22 копейки.
Мороженое "Лакомка"
"Лакомку" во времена СССР любили и дети, и взрослые. Ну кто добровольно откажется от пломбира в шоколадной глазури? Фото © ТАСС / Валентин Соболев
"Лакомку" за 28 копеек (нужно признать, для мороженного было дороговато) пробовали почти все. Цилиндр из вкуснейшего пломбира, покрытого взбитой глазурью из молочного шоколада. Сейчас "Лакомку" можно купить почти в любом магазине, но разве она сравнится с той, что ребятня СССР пробовала в детстве! Возможно, и ГОСТы тут ни при чём...
Лимонад "Буратино"
Срок хранения у советской газировки "Буратино", появившейся на прилавках в 1970-е, был всего семь дней. Фото © ТАСС / Зотин Игорь
В 70-х годах на прилавках Советского Союза появляется новый газированный напиток "Буратино". Какого-то конкретного предприятия, где разливали легендарную газировку, не было: по ГОСТ 18-117-73 она производилась чуть ли не на всех пивзаводах и заводах газированных напитков СССР. Так что по всей стране с этикеток на детишек смотрели разные деревянные мальчики. Стоило это всё десять копеек за бутылку, а хранился напиток всего семь дней.
"Птичье молоко"
"Птичье молоко" появилось к концу 1960-х годов, выпускали его тоннами. Конфеты хранились всего две недели. Фото © ТАСС
Конфеты по уже известному польскому рецепту появились в Советском Союзе к концу 60-х. Разработали точную технологию производства на Владивостокской кондитерской фабрике, сейчас известной как "Приморский кондитер". Вскоре всем кондитерским предприятиям спустили указание на производство шести тонн сладостей. Правда, выполнили его только во Владивостоке. Вскоре технологию немного изменили и в месяц стало выпускаться в общей сложности 35 тонн конфет. Хранились они всего 15 суток. Правда, едва ли кто-то выбрасывал испорченные сладости: дети съедали их гораздо раньше. В 90-х технология, конечно, изменилась. Стоимость ингредиентов уменьшили по максимуму и добавили консервантов. Теперь магазинное "Птичье молоко" хранится по два месяца.