5 легендарных сладостей, которые до сих пор с ностальгией вспоминает каждый советский ребёнок

Молочный коктейль из кулинарии

Молочный коктейль в СССР можно было купить за десять копеек. Напиток изготавливали строго по рецепту, в кафе его взбивали на аппарате "Воронеж-2". Фото © ТАСС / Пределис Имант, Семёнов Владимир

Каждый советский ребёнок и сейчас помнит вкус того самого молочного коктейля из кулинарии. Причём по всей стране вкус был примерно один и тот же. Недаром рецепт напитка за 10 (иногда 11) копеек даже закрепили в выпущенной в 1982-м книге Министерства торговли СССР "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания". Правда, даже изучив экземпляр вдоль и поперёк, едва ли получится сделать всё точь-в-точь: ингредиенты уже не те да и миксер времён Союза достать вряд ли получится. В кафе коктейль взбивали на аппарате "Воронеж-2".

Пирожное "Корзиночка"

Корзиночка с грибочками — излюбленное лакомство советских детишек. Ножки делали из крема, шляпки — из теста, посыпанного какао. Фото © ТАСС / Свитоюс Г.

Сейчас прилавки магазинов завалены пирожными на любой вкус, в том числе и в корзинках из песочного теста. Но давайте будем честны: они не идут ну ни в какое сравнение с теми, что обожали детишки в СССР. Конечно, было много версий десерта, но больше всего запомнилась корзиночка с грибочками: из крема делали ножки, а из теста — шляпки, которые часто посыпали какао. Стоило такое удовольствие 22 копейки.

Мороженое "Лакомка"

"Лакомку" во времена СССР любили и дети, и взрослые. Ну кто добровольно откажется от пломбира в шоколадной глазури? Фото © ТАСС / Валентин Соболев

"Лакомку" за 28 копеек (нужно признать, для мороженного было дороговато) пробовали почти все. Цилиндр из вкуснейшего пломбира, покрытого взбитой глазурью из молочного шоколада. Сейчас "Лакомку" можно купить почти в любом магазине, но разве она сравнится с той, что ребятня СССР пробовала в детстве! Возможно, и ГОСТы тут ни при чём...

Лимонад "Буратино"

Срок хранения у советской газировки "Буратино", появившейся на прилавках в 1970-е, был всего семь дней. Фото © ТАСС / Зотин Игорь

В 70-х годах на прилавках Советского Союза появляется новый газированный напиток "Буратино". Какого-то конкретного предприятия, где разливали легендарную газировку, не было: по ГОСТ 18-117-73 она производилась чуть ли не на всех пивзаводах и заводах газированных напитков СССР. Так что по всей стране с этикеток на детишек смотрели разные деревянные мальчики. Стоило это всё десять копеек за бутылку, а хранился напиток всего семь дней.

"Птичье молоко"

"Птичье молоко" появилось к концу 1960-х годов, выпускали его тоннами. Конфеты хранились всего две недели. Фото © ТАСС