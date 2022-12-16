Главой Гарвардского университета впервые станет темнокожая женщина

Впервые за историю Гарвардского университета его президентом станет темнокожая женщина. Информация о назначении опубликована на сайте образовательной организации. Речь идёт об американском социологе 52-летней Колдин Гэй. Кресло она займёт 1 июля 2023 года, сместив Лоуренса Бэкоу, руководящего вузом с 2018 года. Также Гэй станет второй женщиной (без учёта расовой принадлежности) после Дрю Фауст, занимавшей этот пост с 2007 по 2018 год.

Гэй окончила Стэндфордский университет в Калифорнии, получив высшее образование в области экономики. В 1998 году защитила в Гарварде степень кандидата наук в области госуправления, в 2006 году начала преподавать там. В 2018 году её назначили деканом факультета искусств и наук, под управлением которого находится около 30 кафедр.