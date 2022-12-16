Денег много не бывает: Россияне раскрыли свои новогодние карьерные желания

Одним из самых желанных подарков для россиян на Новый год оказался карьерный. Каждый третий хотел бы увеличения дохода, а каждый шестой (19%) хочет попросить у Деда Мороза новую профессию. Таковы результаты опроса, проведённого платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университетом рентабельного образования Skypro. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Согласно им, доход — это основное, что интересует россиян в этом году. 50% опрошенных убеждены, что профессию нужно выбирать исходя из размера зарплаты. 43% важным критерием выбора считают востребованность, а 41% — стабильность. Есть те, кто считает, что осваивать новые профессии не бывает лишним, однако 68% убеждены, что качественно владеть можно максимум двумя профессиями.

В 2023 году 76% опрошенных планируют карьерные изменения. При этом 50% хотят развить новые карьерные навыки, а 44% — улучшить уже имеющиеся компетенции. А вот 12% чувствуют в себе потенциал для развития своего дела. Среди лидирующих hard skills, которые россияне планируют улучшить в грядущем году, — изучение иностранных языков, а также улучшение знаний в работе с компьютерами. Последним займутся 35% респондентов, а 25% выразили желание изучать языки программирования.

"Знание языков программирования позволит не только получить конкурентное преимущество относительно других соискателей, но и оптимизировать собственные рабочие процессы", — рассказала Росина Пустовит, руководитель отдела по подбору и адаптации персонала hh.ru.

В числе soft skills, над улучшением которых работают россияне, — самоорганизация (35%), умение принимать решения (30%), публичные выступления (28%), многозадачность (26%) и критическое мышление (24%).

Опрос проводился среди 2519 человек в декабре этого года, также был проанализирован массив данных, полученных с января по ноябрь 2022-го.