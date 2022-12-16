Спортивный врач назвала продукт, повышающий выносливость

Легче справляться с большими нагрузками во время занятий спортом и других физнагрузок, требующих выносливости и больших затрат энергии, поможет бекон. Он служит ценным источником необходимых организму веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, спортивный врач Ольга Перевалова. Этот продукт богат жирами и белками, поэтому ощущение сытости после его употребления остаётся надолго. Как ни странно, но свинина еда для стройных людей, отметила врач.

"А соль, которая входит в состав продукта как консервант, способствует удержанию жидкости. То есть к бекону мы, диетологи, относимся хорошо, если его употребляют здоровые люди, которые занимаются спортом", — объяснила Перевалова в интервью радио Sputnik.

Однако многим бекон противопоказан, предупредила специалист. Например, людям с лишним весом его нельзя. Тем, у кого есть нарушение жирового обмена, — атеросклероз, и тем, у кого гипертоническая болезнь, то есть склонность к повышенному давлению, — тоже. Из-за того что соль задерживает жидкость в организме, она вредна при гипертонии.

"Бекон — это жареная свинина. У некоторых людей есть непереносимость свинины. А если у людей есть генетические поломки, связанные с детоксикацией, то жареные и солёные продукты могут негативно влиять на их иммунную систему", — предупредила Перевалова.