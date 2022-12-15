В Латвии потеряли доверие к ФРГ из-за планов Шольца возобновить сотрудничество с РФ

Экс-министр обороны Латвии, член партии "Развитие/За!" Артис Пабрикс заявил, что трудно доверять Германии после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном возобновлении сотрудничества с Россией в сфере экономики после окончания конфликта на Украине.

"Разумеется, трудно доверять Германии или Франции после таких вот еженедельных заявлений", — написал он в "Твиттере".

Вместе с тем Пабрикс призвал западных коллег не считать Украину, Прибалтику, Польшу и Финляндию "пешками в игре Западной Европы".