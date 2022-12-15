Путин заверил, что к концу 2023 года все дети до трёх лет будут обеспечены яслями
Все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. <...> К концу следующего года все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях", — сказал глава государства.
Президент напомнил, что в 2018 году на старте проекта обеспеченность составляла 78%. По его словам, с 2019 по 2024 год будет построено минимум 1,3 тысячи школ, а также введено более миллиона новых учебных мест.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ. По словам российского лидера, в стране удалось сократить смертность и преодолеть последствия пандемии коронавируса, однако все эти достижения были сведены на нет из-за резкого снижения рождаемости.