Путин заверил, что к концу 2023 года все дети до трёх лет будут обеспечены яслями

Все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. <...> К концу следующего года все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в 2018 году на старте проекта обеспеченность составляла 78%. По его словам, с 2019 по 2024 год будет построено минимум 1,3 тысячи школ, а также введено более миллиона новых учебных мест.