Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 13:52

Путин заверил, что к концу 2023 года все дети до трёх лет будут обеспечены яслями

Все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. <...> К концу следующего года все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в 2018 году на старте проекта обеспеченность составляла 78%. По его словам, с 2019 по 2024 год будет построено минимум 1,3 тысячи школ, а также введено более миллиона новых учебных мест.

Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Путин поручил увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ. По словам российского лидера, в стране удалось сократить смертность и преодолеть последствия пандемии коронавируса, однако все эти достижения были сведены на нет из-за резкого снижения рождаемости.

Обложка ©

Кremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров