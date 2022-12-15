Носки, еда и секс: Названы самые ужасные новогодние подарки для мужчин

Большинство российских мужчин назвали носки, нижнее бельё и варежки самыми ужасными подарками на Новый год. Подобные презенты представители сильного пола ещё могут со смехом принять от друзей, но от второй половинки получить их точно никто не хочет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого РИА ФАН.

На второй строчке антирейтинга — подарок своими руками. Связанный шарф или вышитая бисером фигурка в виде зайца не обрадуют мужчину, особенно если он сам дарит возлюбленной дорогие презенты на все праздники. Также дурацким подарком считается набор инструментов. Исключением может быть что-то недешёвое и подаренное к месту, к примеру перфоратор в разгар ремонта.

Четвёртое место в списке худших подарков разделили между собой еда и секс. Вкусный обед или ужин, по мнению опрошенных россиян, является приятным дополнением к празднику, но не подарком. То же самое касается и интима. При этом многие мужчины не против экспериментов в виде ролевых игр. Наконец, пятое место достаётся дезодоранту, пене для бритья и парфюму. Такие банальные презенты могут быть полезны, если мужчина сам о них заранее просил.