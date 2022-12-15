Социальные стандарты в ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье увеличат до средних по РФ

В новых российских регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг. Речь идёт и о программе материнского капитала, и об индексации пенсий и других социальных льгот.

"Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы", — перечислил российский лидер.

Путин отметил, что в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, здравоохранения, образования, культуры и транспорта в ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье будут повышены до уровня соседних российских регионов. В этом должна помочь программа, которую президент поручил разработать правительству до конца первого квартала 2023 года.