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15 декабря, 13:59

Россиянам посоветовали не забывать о репутации во время новогоднего корпоратива

Психолог Елисеева посоветовала уважать границы и знать меру на новогоднем корпоративе

Чтобы новогодний корпоратив прошёл хорошо и без последствий, необходимо знать меру и помнить о границах. Эти и другие правила поведения на празднике Лайфу перечислила практикующий психолог Ольга Елисеева.

По её словам, важно помнить о формате мероприятия и знать меру в алкоголе, еде, танцах и так далее. Это необходимо, чтобы впоследствии не было стыдно за свои действия. Эксперт призвала помнить, что с коллегами ещё предстоит работать, поэтому нужно заботиться о репутации. Также следует правильно выстроить собственные границы и уважать чужие, но при этом иметь позитивный настрой.

"Залог хорошего вечера — хорошее настроение. Позаботьтесь о себе и возьмите ответственность за то, чтобы оно у вас было", — сказала психолог.

Она добавила, что в праздник нужно быть открытым и дружелюбным — улыбаться, танцевать и проявлять различную активность.

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Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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