В МИД заявили, что РФ продолжает переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном

В настоящий момент переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин в беседе с РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что российские власти заметили появление в СМИ цитат партнёров по переговорам, вырванных из контекста. Особенно это касается Узбекистана, на нём и делается акцент. И в результате делается вывод, что Ташкент и Астана не принимают проект. По словам Сентюрина, СМИ основываются на репликах, брошенных "на ногах".

"И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. <...> Как минимум сейчас идёт процесс изучения этого предложения, этого подхода", — сказал он.