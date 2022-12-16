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16 декабря, 05:44

В МИД заявили, что РФ продолжает переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном

Дипломат Сентюрин: РФ продолжает переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по газовому союзу

В настоящий момент переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин в беседе с РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что российские власти заметили появление в СМИ цитат партнёров по переговорам, вырванных из контекста. Особенно это касается Узбекистана, на нём и делается акцент. И в результате делается вывод, что Ташкент и Астана не принимают проект. По словам Сентюрина, СМИ основываются на репликах, брошенных "на ногах".

"И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. <...> Как минимум сейчас идёт процесс изучения этого предложения, этого подхода", — сказал он.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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