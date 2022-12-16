Количество жертв при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае увеличилось до восьми

Один из 23 пострадавших в результате ДТП с перевёрнутым автобусом в Хабаровском крае скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Таким образом, число жертв аварии возросло до восьми человек, сообщила главврач медучреждения Светлана Кирдяшова в беседе с РИА "Новости".

"Провели операцию одному из тяжёлых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят", — сказала она.