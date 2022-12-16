Количество жертв при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае увеличилось до восьми
Один из 23 пострадавших в результате ДТП с перевёрнутым автобусом в Хабаровском крае скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Таким образом, число жертв аварии возросло до восьми человек, сообщила главврач медучреждения Светлана Кирдяшова в беседе с РИА "Новости".
"Провели операцию одному из тяжёлых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят", — сказала она.
По словам Кирдяшовой, 19 пациентов, которые находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узким специалистом направили в больницы Хабаровска ввиду наличия травм. Врач также отметила, что троим пострадавшим были проведены операции в Троицкой ЦРБ.
О ДТП с автобусом с вахтовиками в Хабаровском крае стало известно в ночь на 16 декабря. Случилось это на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Первоначально сообщалось о шести погибших, затем число жертв увеличилось до семи, а пострадавших всего было 23 человека.
Скриншот из видео прокуратуры региона